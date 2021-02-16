Финальный матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» могут перенести из Милана в Рим

Финальный матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» может быть проведён на «Стадио Олимпико» в Риме, а не на «Сан-Сиро» в Милане, как планировалось первоначально, информирует Football Italia.
Финал Кубка Италии традиционно проходит на олимпийском стадионе в Риме, однако в этом году УЕФА попросил провести матч на другой арене из-за подготовки «Стадио Олимпико» к чемпионату Европы — 2020. Теперь УЕФА может разрешить провести матч в столице страны, но пройдёт встреча, вероятнее всего, без зрителей на трибунах.
Сейчас итальянская федерация футбола согласовывает это решение с УЕФА.
Финальный матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» состоится 19 мая. В полуфинале «бергамаски» переиграли по сумме двух встреч «Наполи», а «старая синьора» победила «Интер».
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