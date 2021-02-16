Сын Луческу покинул пост главного тренера «Аль-Хиляля»

Рэзван Луческу покинул пост главного тренера «Аль-Хиляля», сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии на своей странице в «Твиттере». Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Временно исполняющим обязанности наставника команды будет тренер юношеской команды «Аль-Хиляля» U19 Роджерио Микале.

Луческу возглавлял команду с 2019 года. Под руководством румынского специалиста «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне клуб набрал в 18 матчах 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице национального чемпионата. Лидером соревнований является «Аль-Шабаб» (38).



Ранее Рэзван Луческу работал в сборной Румынии, «Рапиде», катарском клубе «Аль-Джаиш», а также тренировал греческие команды «Ксанти» и ПАОК.