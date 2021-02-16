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Хавбек «Лацио» Лаццари дисквалифицирован на один матч за богохульство

Хавбек «Лацио» Лаццари дисквалифицирован на один матч за богохульство
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Лацио» Мануэль Лаццари дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии за богохульство, сообщает официальный сайт Серии А.

Лаццари произнёс запрещённое выражение во время матча с миланским «Интером» (1:3), который состоялся 14 февраля. Резервный рефери услышал то, что сказал футболист. После расследования эпизода было принято решение о наказании Лаццари.

В нынешнем сезоне Лаццари принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Римский «Лацио» набрал в 22 встречах 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований является «Интер» (50). В следующем туре «Лацио» сыграет с «Сампдорией». Матч состоится 20 февраля.

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