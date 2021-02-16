Хавбек «Лацио» Лаццари дисквалифицирован на один матч за богохульство

Полузащитник «Лацио» Мануэль Лаццари дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии за богохульство, сообщает официальный сайт Серии А.



Лаццари произнёс запрещённое выражение во время матча с миланским «Интером» (1:3), который состоялся 14 февраля. Резервный рефери услышал то, что сказал футболист. После расследования эпизода было принято решение о наказании Лаццари.



В нынешнем сезоне Лаццари принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Римский «Лацио» набрал в 22 встречах 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований является «Интер» (50). В следующем туре «Лацио» сыграет с «Сампдорией». Матч состоится 20 февраля.