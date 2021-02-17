Мино Райола может помешать Алессио Романьоли продлить контракт с «Миланом»

«Милан» хочет продлить контракт с центральным защитником Алессио Романьоли, но предложение «россонери» не соответствуют уровню требований со стороны агента игрока Мино Райолы, информирует Calciomercato.

По нынешнему контракту с «Миланом», который истекает в 2022 году, Романьоли получает € 3,5 млн в год. Райола требует для своего подопечного существенного повышения оклада, ведь Алессио играет важную роль в системе игры команды и является её капитаном.

«Милан» не может поднять зарплату Романьоли выше отметки в € 4 млн. Руководство клуба надеется сойтись с игроком и его агентом на этой сумме, подписав контракт до 2024 года.

В сзеоне-2020/2021 Романьоли провёл за «Милан» 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает 26-летнего итальянца в € 36 млн.