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Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Барселону» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Барселону» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 27-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Барселоны» Лионель Месси, успешно реализовавший пенальти. Через 5 минут форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнял счёт. Результативную передачу отдал полузащитник парижан Марко Верратти. Во втором тайме, на 65-й минуте, Мбаппе оформил дубль. Через 5 минут нападающий Мойзе Кин забил третий гол парижан после передачи бывшего игрока «Зенита» Леандро Паредеса. В концовке встречи, на 85-й минуте, Мбаппе оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.

Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является «Бавария».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
16 февраля 2021, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Месси – 27' (пен)   1:1 Мбаппе – 32'   1:2 Мбаппе – 65'   1:3 Кин – 70'   1:4 Мбаппе – 85'
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