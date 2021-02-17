«Ливерпуль» переиграл «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голам Салаха и Мане

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА встретились «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль». Встреча проходила на нейтральном стадионе — «Пушкаш-Арена» в Будапеште (Венгрия). Финальный свисток арбитра зафиксировал победу мерсисайдцев со счётом 2:0.

В первом тайме «Ливерпуль» владел игровым преимуществом. Подопечные Юргена Клоппа имели три опасных голевых момента, но реализовать их не смогли. В начале второго тайма «Лейпциг» активизировался и попытался дать отпор именитом сопернику, за что практически мгновенно поплатился. На 53-й минуте забил Мохамед Салах, а на 58-й минуте счёт удвоил Садио Мане. Заключительный отрезок матча «Ливерпуль» доигрывал неспешно, на удержание результата, а «Лейпциг» своими атаками так и не сумел вскрыть мерсисайдскую оборону.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 10 марта. Место встречи — «Энфилд» (Ливерпуль).