«Этот пенальти — шутка». Неймар отреагировал на 11-метровый удар в ворота «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на пенальти, назначенный в ворота парижан в первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).



Напомним, на 26-й минуте главный арбитр встречи Бьорн Куйперс назначил пенальти в ворота «ПСЖ» после того, как защитник парижан Лейвин Курзава зацепил за ногу хавбека «Барселоны» Френки де Йонга в штрафной гостей. Через минуту 11-метровый удар успешно реализовал нападающий каталонской команды Лионель Месси.



«Этот пенальти — шутка», — написал Неймар на своей странице в «Твиттере», однако вскоре удалил сообщение.

Фото: «Твиттер» Неймара

Напомним, Неймар пропустил эту встречу из-за травмы. Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является «Бавария».