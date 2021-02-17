«Этот пенальти — шутка». Неймар отреагировал на 11-метровый удар в ворота «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на пенальти, назначенный в ворота парижан в первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).
Напомним, на 26-й минуте главный арбитр встречи Бьорн Куйперс назначил пенальти в ворота «ПСЖ» после того, как защитник парижан Лейвин Курзава зацепил за ногу хавбека «Барселоны» Френки де Йонга в штрафной гостей. Через минуту 11-метровый удар успешно реализовал нападающий каталонской команды Лионель Месси.
«Этот пенальти — шутка», — написал Неймар на своей странице в «Твиттере», однако вскоре удалил сообщение.
Фото: «Твиттер» Неймара
Напомним, Неймар пропустил эту встречу из-за травмы. Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является «Бавария».
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