Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Второй — Касильяс
Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Рейтинг лучших вратарей современности опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
Общий рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год. В список вошли вратари, попадавшие в топ-20. Так, голкиперу, который занимал в ежегодном рейтинге первое место, начислялось 20 баллов, второе — 19 баллов, и далее по такому же принципу.
- Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 330 баллов.
- Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) – 244.
- Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) – 218.
- Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 183.
- Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 130.
- Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) – 113.
- Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 106.
- Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) – 105.
- Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) – 99.
- Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) – 93.
- Дида (экс-«Милан», Бразилия) – 90.
- Ян Облак («Атлетико», Словения) – 85.
- Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия) – 78.
- Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 75.
- Йенс Леманн (экс-«Арсенал», Германия) – 72.
- Роберто Аббондансьери (экс-«Бока Хуниорс», Аргентина) – 68.
- Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 64.
- Жулио Сезар (экс-«Интер», Бразилия) – 63.
- Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) – 55.
- Хосе Рейна («Лацио», Испания) – 54.
Напомним, ранее IFFHS также опубликовала список лучших арбитров XXI века. Первое место занял немец Феликс Брих.
Феликс Брих признан лучшим арбитром XXI века
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