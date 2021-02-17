Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Второй — Касильяс

Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Рейтинг лучших вратарей современности опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Общий рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год. В список вошли вратари, попадавшие в топ-20. Так, голкиперу, который занимал в ежегодном рейтинге первое место, начислялось 20 баллов, второе — 19 баллов, и далее по такому же принципу.

Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 330 баллов. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) – 244. Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) – 218. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 183. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 130. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) – 113. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 106. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) – 105. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) – 99. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) – 93. Дида (экс-«Милан», Бразилия) – 90. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 85. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия) – 78. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 75. Йенс Леманн (экс-«Арсенал», Германия) – 72. Роберто Аббондансьери (экс-«Бока Хуниорс», Аргентина) – 68. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 64. Жулио Сезар (экс-«Интер», Бразилия) – 63. Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) – 55. Хосе Рейна («Лацио», Испания) – 54.

Напомним, ранее IFFHS также опубликовала список лучших арбитров XXI века. Первое место занял немец Феликс Брих.