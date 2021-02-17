Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Второй — Касильяс

Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Второй — Касильяс
Футбол 0
Аудио-версия:

Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Рейтинг лучших вратарей современности опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Общий рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год. В список вошли вратари, попадавшие в топ-20. Так, голкиперу, который занимал в ежегодном рейтинге первое место, начислялось 20 баллов, второе — 19 баллов, и далее по такому же принципу.

  1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 330 баллов.
  2. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) – 244.
  3. Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) – 218.
  4. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 183.
  5. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 130.
  6. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) – 113.
  7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 106.
  8. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) – 105.
  9. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) – 99.
  10. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) – 93.
  11. Дида (экс-«Милан», Бразилия) – 90.
  12. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 85.
  13. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия) – 78.
  14. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 75.
  15. Йенс Леманн (экс-«Арсенал», Германия) – 72.
  16. Роберто Аббондансьери (экс-«Бока Хуниорс», Аргентина) – 68.
  17. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 64.
  18. Жулио Сезар (экс-«Интер», Бразилия) – 63.
  19. Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) – 55.
  20. Хосе Рейна («Лацио», Испания) – 54.

Напомним, ранее IFFHS также опубликовала список лучших арбитров XXI века. Первое место занял немец Феликс Брих.

Феликс Брих признан лучшим арбитром XXI века
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021