Куман прокомментировал разгромное поражение «Барселоны» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал разгромное поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

«Результат действительно отражает то, насколько превосходны были игроки «ПСЖ». Они были намного эффективнее нас. Первая половина была намного более сбалансированной, и при счете 1:0 Усман имел шанс сделать счет 2:0. Во втором тайме у нас были проблемы в обороне, ПСЖ показал, что физически намного сильнее нас. Ничего не остается, кроме как признать, что они намного превосходили нас во втором тайме. Они показали, что у них более цельная команда. Мы принимаем это. Но мы должны улучшить нашу игру. Мы знали, что такое может случиться, потому что мы играем против сильного соперника», — приводятся слова Кумана на официальном сайте УЕФА.

Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.