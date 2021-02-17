Месси повторил рекорд Рауля в Лиге чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол в свой актив записал Мойзе Кин. Единственный гол за «Барселону» с пенальти забил Лионель Месси.
Как сообщается в «твиттере» OptaJose, Месси забил в Лиге чемпионов в 17-м календарном году подряд, повторив достижение бывшего нападающего «Реала» Рауля.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.
Мбаппе разгромил «Барселону». А нужен ли такому «ПСЖ» Месси?
Киллиан сделал хет-трик и увозит из Барселоны мяч на память.
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