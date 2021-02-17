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Пике и Гризманн повздорили во время матча с «Барселоны» с «ПСЖ»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол в свой актив записал Мойзе Кин. Единственный гол за «Барселону» с пенальти забил Лионель Месси.

Во втором тайме между защитником каталонского клуба Жераром Пике и форвардом каталонцев Антуаном Гризманном возникла словестная перепалка, сообщает Sport.es.

Пике: Ни одного долбаного долгого периода владения мячом, чёрт возьми. Чёрт возьми! Давай!

Гризманн: полегче!

Пике: ни одного приличного владения мячом!

Гризманн: хватит, Жерар, полегче!

Пике: чёрт возьми, Гризман!

Гризманн: отвали!

Пике: Мы страдаем, мы уже пять минут так играем!

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.