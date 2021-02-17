Гризманн: Мбаппе будет на уровне Месси и Роналду

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн оценил игру французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счётом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол в свой актив записал Мойзе Кин.

«Я рад за него. Как только он играет хуже, его критикуют. Это довольно просто. Но я верю, что у «ПСЖ» есть будущая звезда, которая будет на уровне Месси и Роналду. Он провел действительно отличный матч», — приводит слова Гризманна Goal со ссылкой на RMC Sport.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.