Мбаппе: Почеттино проделал отличную работу, но он продолжает дело Тухеля

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.

«Важно продолжать в том же духе. Наш тренер проделал отличную работу. Но он продолжает дело Тухеля, который положил начало финалом. Мы прибавляем физически. Пока мы еще не на пике, хотя сегодня был очень хороший матч. Продолжим прогрессировать, чтобы вновь сыграть так же», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.