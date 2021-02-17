Килиан Мбаппе вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол в свой актив записал Мойзе Кин.

Мбаппе в этой встрече забил 109-й, 110-й и 111-й гол за парижан. Как сообщается в «твиттере» «ПСЖ» Мбаппе вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Он обошёл Паулету, у которого в активе 109 голов. Лучшим бомбардиром «ПСЖ» является Эдинсон Кавани, который забил 200 голов. На втором месте находится Златан Ибрагимович (156).

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.