Килиан Мбаппе о контракте с «ПСЖ»: было бы глупо решать своё будущее после одной игры
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о контракте после разгромной победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 4:1.В этой встрече французский форвард оформил хет-трик.
«Футболка «ПСЖ» — это то, что я ценю, и она в моем сердце. Было бы глупо решать своё будущее после одной игры. Это то, над чем стоит задуматься в долгосрочной перспективе. Я всегда говорил, что счастлив в Париже, и такие матчи, как этот, делают вас счастливыми», — приводит слова Мбаппе Marca.
Килиан защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, его предыдущим клубом был «Монако». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.
Мбаппе разгромил «Барселону». А нужен ли такому «ПСЖ» Месси?
Киллиан сделал хет-трик и увозит из Барселоны мяч на память.
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