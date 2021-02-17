Килиан Мбаппе о контракте с «ПСЖ»: было бы глупо решать своё будущее после одной игры

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о контракте после разгромной победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 4:1.В этой встрече французский форвард оформил хет-трик.

«Футболка «ПСЖ» — это то, что я ценю, и она в моем сердце. Было бы глупо решать своё будущее после одной игры. Это то, над чем стоит задуматься в долгосрочной перспективе. Я всегда говорил, что счастлив в Париже, и такие матчи, как этот, делают вас счастливыми», — приводит слова Мбаппе Marca.

Килиан защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, его предыдущим клубом был «Монако». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.