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«Шальке» объявил об уходе спортивного директора

«Шальке» объявил об уходе спортивного директора
Футбол / Германия 0

Немецкий «Шальке-04» на своём официальном сайте сообщил, что по окончании нынешнего сезона спортивный директор клуба Йохан Шнайдер покинет этот пост.

Контракт Шнайдера с клубом действовал до лета 2022 года, однако по обоюдному решению сторон соглашение решено было сократить до лета 2021 года. Спортивный директор взял на себя ответственность за неудачи команды в нынешнем сезоне.

«К сожалению, за последние 12 месяцев нам не удалось воплотить в жизнь то, что мы собирались сделать ещё два года назад. Безусловно, я несу ответственность за неудачные решения, которые принимал в последнее время», — цитирует Шнайдера пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне «Шальке» занимает последнее место в чемпионате Германии с девятью очками в 21 матче.

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