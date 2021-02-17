Черышев возобновил тренировки по индивидуальной программе
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев возобновил тренировки после травмы. Игрок занимается по индивидуальной программе, сообщает Superdeporte. По информации источника, ожидается, что в течение недели он присоединится к общей группе, однако его участие в матче 24-го тура Примеры с «Сельтой» (20 февраля) находится под вопросом.
Черышев восстанавливается после мышечной травмы. Он пропустил последние три игры «Валенсии». В нынешнем сезоне россиянин провёл 14 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
«Валенсия» с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее испанское издание Deporte Valenciano опубликовало материал о Денисе Черышеве, назвав его футболистом, обременённым травмами.
Испанское издание — о Черышеве: футболист, обременённый травмами
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