Победы «Ливерпуля» и «ПСЖ» в ЛЧ, выход Касаткиной в полуфинал в Мельбурне. Главное к утру

«Ливерпуль» обыграл «Лейпциг», а «ПСЖ» разгромил «Барселону» в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов, теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Ливерпуль» переиграл «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голам Салаха и Мане.
2. Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Барселону» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
3. Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне.
4. «Ростов» объявил о переходе форварда софийского ЦСКА на правах аренды.
5. В «Спартаке» рассказали, что мешает переходу Промеса.
6. «Айлендерз» обыграли «Сэйбрз», Сорокин оформил шат-аут.
7. Два новых игрока баскетбольного ЦСКА провели первую тренировку с командой.
8. «Рубин» продлил контракт с Карлом Старфельтом.
9. Месси повторил рекорд Рауля в Лиге чемпионов.
10. «Ювентус» проявляет интерес к Зидану.
11. Брэйди победила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open.
12. Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Второй — Касильяс.
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