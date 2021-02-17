Страндберг: в «Краснодаре» Кононов часто показывал видео с игрой «Барселоны» и «Боруссии»

Экс-защитник «Краснодара» Стефан Страндберг, ныне выступающий за «Урал», поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером «быков» Олегом Кононовым.
«Кононову нравился привлекательный футбол с большим количеством передач и комбинаций, он часто показывал видео с игрой «Барселоны» или дортмундской «Боруссии», мотивируя это тем, что научиться можно только у лучших. Благодаря этому «Краснодар» играл в классный футбол — местами наивный и романтичный, но зрелищный. В театр и кино вы же идёте за эмоциями. Здесь та же ситуация — мы показывали тики-таку, которая нравилась болельщикам.
Однажды после победы над «Зенитом» нас даже отчитали за оборонительный футбол. В самолёте ребята радовались, но дома на командном собрании Кононов и Галицкий повторяли: «Наш клуб всегда должен играть в атакующий футбол», — сказал Страндберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
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