Гризманн: «Барселоне» требовалось провести с «ПСЖ» идеальный матч, но мы этого не сделали

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн подвёл итоги неудачного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» (1:4).

«Они были лучше. У нас были возможности, но мы сыграли не лучший матч. Команде требовалось провести почти идеальную встречу, а мы этого не сделали. Трудно будет забить четыре гола на выезде», — цитирует Гризманна Sport.es.

Счёт открыл Лионель Месси, успешно реализовавший пенальти, однако затем по ходу встречи забивали лишь игроки «ПСЖ»: хет-трик оформил Килиан Мбаппе, один гол забил Мойзе Кин.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла парижан со счётом 1:0.