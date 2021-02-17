Гризманн: «Барселоне» требовалось провести с «ПСЖ» идеальный матч, но мы этого не сделали
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн подвёл итоги неудачного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» (1:4).
«Они были лучше. У нас были возможности, но мы сыграли не лучший матч. Команде требовалось провести почти идеальную встречу, а мы этого не сделали. Трудно будет забить четыре гола на выезде», — цитирует Гризманна Sport.es.
Счёт открыл Лионель Месси, успешно реализовавший пенальти, однако затем по ходу встречи забивали лишь игроки «ПСЖ»: хет-трик оформил Килиан Мбаппе, один гол забил Мойзе Кин.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла парижан со счётом 1:0.
Пике и Гризманн повздорили во время матча «Барселоны» с «ПСЖ»
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