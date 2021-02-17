Мойзе Кин: я долго буду помнить матч с «Барселоной»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мойзе Кин подвёл итоги успешного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (4:1).

«Я долго буду помнить этот матч. Мы отлично сыграли и особенно хорошо оборонялись. В концовке пришлось попотеть, но нам удалось справиться с трудностями. Тренер попросил меня работать в защите, и я отрабатывал на правом фланге, поскольку Жорди Альба часто шёл вперед. Для достижения хороших результатов на выезде приходится выкладываться на полную катушку.

Я часто вижусь с Килианом на тренировках. Мне нравится учиться у таких классных игроков, как он. Он забил три мяча и здорово помог нам. Это был потрясающий вечер для нас.

Прошлый год сложился для меня непросто. Благодаря партнёрам по команде мне всё же удалось обрести уверенность в «ПСЖ». Они хорошо меня встретили, и это придало мне желания работать не покладая рук", — цитирует Кина сайт УЕФА.