Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Севилья» — «Боруссия Д». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мбаппе обошёл Зидана в списке лучших французских бомбардиров плей-офф Лиги чемпионов

Мбаппе обошёл Зидана в списке лучших французских бомбардиров плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал главным героем первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», оформив хет-трик и принеся своей команде победу со счётом 4:1.

Как сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере», третий гол в ворота сине-гранатовых стал для 22-летнего форварда уже 10-м в плей-офф главного еврокубка. По этому показателю он обошёл легендарного полузащитника, а ныне главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана (8) и поднялся на третье место.

Лучшие французские бомбардиры плей-офф Лиги чемпионов:

1. Карим Бензема («Реал») — 18 голов
2. Тьерри Анри (выступал за «Арсенал» и «Барселону») — 12
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 10
4. Зинедин Зидан (играл за «Ювентус» и «Реал») — 8.

«ПСЖ» был лучше, но этого мало: матч сделал Мбаппе. В «Барсе» такого игрока не оказалось
Куман снова не справился в большом матче. И да, где был Месси?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021