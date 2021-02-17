Мбаппе обошёл Зидана в списке лучших французских бомбардиров плей-офф Лиги чемпионов
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал главным героем первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», оформив хет-трик и принеся своей команде победу со счётом 4:1.
Как сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере», третий гол в ворота сине-гранатовых стал для 22-летнего форварда уже 10-м в плей-офф главного еврокубка. По этому показателю он обошёл легендарного полузащитника, а ныне главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана (8) и поднялся на третье место.
Лучшие французские бомбардиры плей-офф Лиги чемпионов:
1. Карим Бензема («Реал») — 18 голов
2. Тьерри Анри (выступал за «Арсенал» и «Барселону») — 12
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 10
4. Зинедин Зидан (играл за «Ювентус» и «Реал») — 8.
«ПСЖ» был лучше, но этого мало: матч сделал Мбаппе. В «Барсе» такого игрока не оказалось
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