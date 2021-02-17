Слуцкий высказался о новых контрактах «Рубина» со Старфельтом и Яновичем

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал продление контракта с защитником Карлом Старфельтом, а также подписание профессионального соглашения с вратарём Никитой Яновичем.

«Карл очень хорошо зарекомендовал себя за прошедший год, стал железным игроком стартового состава, получил абсолютно заслуженный вызов в сборную Швеции, является одним из кандидатов на поездку в составе сборной на чемпионат Европы. Карл ещё молод, особенно если мы говорим про позицию центрального защитника. Поэтому мы посчитали необходимым продолжить сотрудничество на более длинный срок. При этом прекрасно понимаем, что у Карла, как и у любого футболиста нашей команды, есть возможности для роста и развития себя как игрока в каких-то ведущих зарубежных чемпионатах.



У Никиты Яновича по существу первый взрослый профессиональный контракт. Он с нами тренируется уже год. Понятно, что первые полгода был аванс, чтобы посмотреть, как он будет прибавлять в работе. Но сейчас мы все чётко понимаем и доверяем ему игровое время в контрольных матчах. Этот вратарь имеет большую перспективу, и мы тоже очень рады, что он заключил по существу свой первый взрослый профессиональный контракт, и уверены, что он будет прогрессировать семимильными шагами», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба на странице в "Инстаграме".