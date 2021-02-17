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В «Аяксе» рассказали о трудностях возвращения Промеса в «Спартак»

В «Аяксе» рассказали о трудностях возвращения Промеса в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0
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Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о трудностях возвращения нападающего команды Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Мы продолжаем переговоры со «Спартаком» по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично. Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть ещё чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам ещё удастся договориться», – цитирует Овермарса Metaratings.

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

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