Хендерсон: обидно, что «Ливерпуль» не реализовал все моменты, но мы должны быть довольны

Капитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0). Ответная встреча состоится 10 марта.
«Конечно, обидно, что мы не смогли реализовать все свои моменты, но мы продолжали искать шанс у чужих ворот и в итоге были вознаграждены за свои усилия. Мы должны быть довольны этим результатом, потому что «Лейпциг» — очень хорошая команда. Наши нападающие активно играли весь матч и в итоге забили два гола.
Мы хотим продолжать в этом же духе и будем сражаться в каждом матче. В этом сезоне было много сложных ситуаций, но нам надо готовиться к каждой игре и решать проблемы по мере поступления. Если мы будем действовать именно так, то добьёмся успеха до конца сезона.
Я думаю, мы хорошо оборонялись большую часть матча. Не только защитники. Нападающие хорошо прессинговали, а полузащитники быстро отбирали мяч. Нам надо чаще играть в подобном ключе», — цитирует Хендерсона пресс-служба УЕФА.
- 17 февраля 2021
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