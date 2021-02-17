Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пропустит около трёх недель из-за травмы. Футболист получил повреждение во время подготовки ко встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Порту». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Игрок сборной Италии отправился с командой в Португалию, но был исключён из заявки. Ранее у «Ювентуса» травмировались Хуан Куадрадо и Артур Мело, не готов также сыграть с «Порту» Пауло Дибала. Вероятнее всего, на поле сможет выйти Аарон Рэмси.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Порту» — «Ювентус» состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало встречи — в 23:00 мск.

«Ювентус» набрал в 21 матче 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (50).