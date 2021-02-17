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«Лучшая вакцина на сегодня». Черчесов посоветовал «Спутник V» зарубежным коллегам

«Лучшая вакцина на сегодня». Черчесов посоветовал «Спутник V» зарубежным коллегам
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высоко отозвался об отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V».

«Многие тоже переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали. Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит «Спутником V», и всё как-то сдвинулось с места. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться», — приводятся слова Черчесова на сайте телеканала «Матч».

Накануне Черчесов завершил вакцинацию от коронавируса. Первую прививку специалист сделал в конце января. Вместе с ним вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов. Сообщалось, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19.

«Отличный препарат». Станислав Черчесов завершил вакцинацию от коронавируса
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