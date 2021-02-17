«Лучшая вакцина на сегодня». Черчесов посоветовал «Спутник V» зарубежным коллегам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высоко отозвался об отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V».
«Многие тоже переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали. Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит «Спутником V», и всё как-то сдвинулось с места. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться», — приводятся слова Черчесова на сайте телеканала «Матч».
Накануне Черчесов завершил вакцинацию от коронавируса. Первую прививку специалист сделал в конце января. Вместе с ним вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов. Сообщалось, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19.
- 17 февраля 2021
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