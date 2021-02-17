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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Андре Силвой

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Андре Силвой
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва продолжает привлекать внимание европейских грандов.

Как сообщает Sky Sport Germany, на этот раз 25-летний португальский футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Английский клуб намерен усилить позицию центрфорварда в летнее трансферное окно и активно следит за выступлением Андре.

Ранее сообщалось, что в услугах Силвы заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Вулверхэмптон».

Силва начинал карьеру в «Порту», а в 2017 году его приобрёл «Милан». Сумма трансфера составила € 38 млн. Из итальянской команды он уходил в аренду в «Севилью», а в 2019 году перебрался в «Айнтрахт». В прошлом году клуб из Франкфурта выкупил его контракт.

В нынешнем сезоне форвард провёл 20 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 18 голов (6 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

«Атлетико» летом планирует приобрести Андре Силву
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