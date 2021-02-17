Кампль: «РБ Лейпциг» мог забить «Ливерпулю» 2-3 гола. Надеюсь, сделаем это в ответной игре

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кевин Кампль высказался о выступлении команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).



«Мы допустили две индивидуальные ошибки, которые на этом уровне не прощают. Мы знаем, что не можем позволять себе подобное. В целом я считаю, что мы провели хорошую игру и имели шансы забить два или три гола. Надеюсь, нам удастся сделать это в ответном матче», — цитирует Кампля пресс-служба УЕФА со ссылкой на DAZN.



«Ливерпуль» победил «РБ Лейпциг» благодаря голам нападающий Мохамеда Салаха и Садио Мане в начале второго тайма. В обоих эпизодах оборона немецкой команды допускала грубые ошибки.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» состоится 10 марта. Начало — в 23:00 мск.

Кабак: надеюсь и знаю, что «Ливерпуль» выиграет в ответном матче и пройдёт «РБ Лейпциг»