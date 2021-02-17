Карпин — о Шомуродове: какой ему «Ювентус»? Вы его ноги видели? Катастрофа

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с юмором отреагировал на слухи об интересе «Ювентуса» к нападающему «Дженоа» Эльдору Шомуродову. Напомним, узбекский форвард работал с российским специалистом в ростовской команде.

«Знаю ли я об интересе „Ювентуса“ к Эльдору? Я слышал какие-то слухи, которые вы, журналисты, сами и придумали, видимо. Какой ему „Ювентус“? Ты его ноги видел?

Доволен ли я его выступлениями за «Дженоа»? Забил два гола и отдал две голевые в 15 матчах — топ-статистика. Катастрофа. Я бы его уже давно на лавку посадил. Забиваешь на тренировках? Ну такими темпами только на них и будешь забивать", — сказал Карпин в видео YouTube-канала Nobel.

Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 15 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.