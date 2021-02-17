«Большой клуб от него не уйдёт». Агент подтвердил интерес «Ювентуса» к Шомуродову

Герман Ткаченко, агент нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова, ответил на вопрос об интересе «Ювентуса» к узбекскому форварду.

«Дженоа» говорил, что официального предложения не было, но контакты между клубами действительно были. Они и с нами связывались, но это не было предложением.

Большой клуб от Эльдора не уйдёт, но для этого ему нужно продолжать также работать, больше забивать, показывать качества, которые у него есть. «Дженоа» хорошо продаёт игроков, мы этот момент анализировали. Они легко продают, особенно нападающих, поэтому мы спокойны", — сказал Ткаченко в видео YouTube-канала Nobel.

Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 15 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.