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Экс-директор академии «Локомотива» раскрыл подробности сорвавшегося перехода Кокорина

Экс-директор академии «Локомотива» раскрыл подробности сорвавшегося перехода Кокорина
Футбол / РПЛ 0
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал об обстоятельствах несостоявшегося перехода в стан «железнодорожников» нападающего Александра Кокорина.

«Тема с обсуждением Кокорина на трансферном комитете заняла не больше 20 секунд. Появилось решение, что этого игрока у нас не будет — дальше не обсуждаем. Не сообщили, чьё это решение, просто объявили как о факте. До этого я говорил с представителями Кокорина, оставалось только решить вопрос на трансферном комитете. Позвонить по этому вопросу могли только Олегу Валентиновичу (Белозёрову, генеральному директору «РЖД». — Прим. «Чемпионата»). А кто позвонил, я не знаю», — цитирует Кузьмичёва «Рейтинг букмекеров».

Напомним, Кокорин после выхода из колонии вернулся в «Зенит», откуда ушёл в аренду в «Сочи» на вторую половину сезона-2019/2020. Летом у игрока истёк контракт с сине-бело-голубыми, и он присоединился к «Спартаку». В это трансферное окно 29-летнего форварда приобрела «Фиорентина».

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