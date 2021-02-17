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«Карпаты» приобретут экс-голкипера испанской «Альмерии»

«Карпаты» приобретут экс-голкипера испанской «Альмерии»
Футбол / Прочие турниры 0

Один из лидеров группы «А» второй украинской лиги «Карпаты» планирует в ближайшее время приобрести несколько футболистов.

Как сообщает Meta-ratings.ua, после Вадима Страшкевича и Виктора Хомченко третьим зимним новичком стал полузащитник Игорь Нагорный. В своё время он играл за молодёжный состав киевского «Динамо», а минувшей осенью защищал цвета черновицкой «Буковины».

В тренировочном лагере галичан также находится экс-вратарь донецкого «Олимпика» Дани Лтайф, в активе которого есть три матча за юниорскую сборную Украины. В прошлом году он выступал за испанскую «Альмерию В».

21 февраля «Карпаты» вылетят на заключительный этап подготовки в Турцию, где проведут пять контрольных матчей. Два спарринг-партнёра уже известны: харьковский «Металлист 1925» и «Кривбасс» из Кривого Рога.

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