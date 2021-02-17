Сулейманов: «Краснодар» играл и с более именитыми командами, чем загребское «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился эмоциями в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

«Думаю, что будет тяжёлая игра, потому что „Динамо“ хорошая команда, которая прессингует. Для нас и для них будет интересно. Победит сильнейший и тот, кто приложит больше усилий для победы.



Я не знаю, как на телевизионной картинке, но мне главное, чтобы тренер и весь штаб видели мою работу. Самое главное, что у меня не было травм, я ещё не в самой лучшей форме и мне надо набирать. Но я себя чувствую лучше, чем в том же августе. Я полностью оправился от болезней и чувствую что силы вернулись ко мне.



Болельщикам „Динамо“ могу сказать, что мы играли более с именитыми командами, чем они, но они тоже хороши. Не считаю, что они нас сломают, мы подготовились и мы оставим максимум на поле, чтобы пройти. Не знаю, как сложится матч, но сломать они нас никак не смогут.



Дополнительного давления не чувствуем, потому что мы всегда стараемся играть на победу. Вне зависимости от того сколько команд осталось от нашей страны. Мы постараемся пройти, как можно дальше.



С приходом нового тренера по физподготовке, немного изменился тренировочный процесс, по нагрузке. Для нас это хорошо. Чтобы выдерживать по 90 минут нужно быть готовыми физическими. Мы на сборах провели хорошую работу, и мы сможем играть все 90 минут в хорошем темпе», — передаёт слова Шапи корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.