Почеттино рассказал о пророческом разговоре с Мбаппе перед матчем с «Барселоной»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о разговоре с нападающим Килианом Мбаппе перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Сине-гранатовые принимали парижан на своём поле и забили первыми благодаря точному удару нападающего Лионеля Месси с пенальти. Французская команда ответила хет-триком Мбаппе и голом его партнёра по атаке Мойзе Кина.
«Перед матчем Килиан спросил меня, сколько раз я побеждал на «Камп Ноу». Я ответил, что один — с «Эспаньолом». И он ответил: «Завтра будет второй раз».
Мбаппе — топ-футболист. Великие игроки пишут свою историю, развиваются от матча к матчу. После этого хет-трика Килиан будет в центре внимания, но мы не сомневались в нём и до матча. Он игрок мирового уровня. Сегодня никто не мог за ним поспеть. Мбаппе счастлив в нашем клубе», — цитирует Почеттино Goal.com.
- 17 февраля 2021
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