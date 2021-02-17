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Почеттино рассказал о пророческом разговоре с Мбаппе перед матчем с «Барселоной»

Почеттино рассказал о пророческом разговоре с Мбаппе перед матчем с «Барселоной»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о разговоре с нападающим Килианом Мбаппе перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Сине-гранатовые принимали парижан на своём поле и забили первыми благодаря точному удару нападающего Лионеля Месси с пенальти. Французская команда ответила хет-триком Мбаппе и голом его партнёра по атаке Мойзе Кина.

«Перед матчем Килиан спросил меня, сколько раз я побеждал на «Камп Ноу». Я ответил, что один — с «Эспаньолом». И он ответил: «Завтра будет второй раз».

Мбаппе — топ-футболист. Великие игроки пишут свою историю, развиваются от матча к матчу. После этого хет-трика Килиан будет в центре внимания, но мы не сомневались в нём и до матча. Он игрок мирового уровня. Сегодня никто не мог за ним поспеть. Мбаппе счастлив в нашем клубе», — цитирует Почеттино Goal.com.

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