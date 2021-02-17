Мурад Мусаев объяснил несвоевременное начало матча с «Челси», за которое его наказал УЕФА
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал решение УЕФА наказать его за несвоевременное начало матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».
На днях было объявлено, что российский клуб оштрафован на € 15 тыс., а Мусаев отстранён на один еврокубковый матч условно с испытательным сроком в один год.
«Видимо, из-за ковидных ограничений мы переодевались в другом здании вне стадиона, это был фитнес-зал. Возможно, мы немного опоздали и игра началась опозданием. У меня условная дисквалификация, мы делали это не сознательно, были очень большие расстояния, мы опоздали на 30 секунд. Дальше это не повторится, я буду на бровке. Повторюсь, дисквалификация условная», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
УЕФА наказал Мусаева за несвоевременное начало матча «Краснодар» — «Челси»
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