Мурад Мусаев объяснил несвоевременное начало матча с «Челси», за которое его наказал УЕФА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал решение УЕФА наказать его за несвоевременное начало матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».



На днях было объявлено, что российский клуб оштрафован на € 15 тыс., а Мусаев отстранён на один еврокубковый матч условно с испытательным сроком в один год.



«Видимо, из-за ковидных ограничений мы переодевались в другом здании вне стадиона, это был фитнес-зал. Возможно, мы немного опоздали и игра началась опозданием. У меня условная дисквалификация, мы делали это не сознательно, были очень большие расстояния, мы опоздали на 30 секунд. Дальше это не повторится, я буду на бровке. Повторюсь, дисквалификация условная», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

УЕФА наказал Мусаева за несвоевременное начало матча «Краснодар» — «Челси»