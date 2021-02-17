«Это иллюзия». Хави ответил на вопрос о работе в «Барселоне»

Бывший игрок «Барселоны» Хави, ныне тренирующий катарский клуб «Аль-Садд», в очередной раз ответил на вопрос о возможной работе в каталонском клубе.

«Сейчас я в «Аль-Садде», у меня всё хорошо, я в лучшем клубе Катара. Посмотрим, что будет потом.

Все видят во мне тренера «Барселоны». Не хочу скрывать, надеюсь на это. Я могу сказать это много раз, но я всегда с уважением относился к нынешнему тренеру Рональду Куману и к клубу, который сейчас вполне конкурентоспособен. Желаю команде всего наилучшего.

Сейчас идут выборы. Посмотрим, какой кандидат победит. Конечно, это иллюзия, что я скоро буду тренировать «Барселону», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Хави возглавил «Аль-Садд» в 2019 году. Договор специалиста с клубом содержит опцию, позволяющую уйти в «Барселону».