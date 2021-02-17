Мурад Мусаев: ни одной команде не было удобно играть с загребским «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо», который пройдёт завтра, 18 февраля, в Краснодаре. Начало — в 20:55 мск.
«Мы рады возобновлению сезона. Нас ждёт очень сложный матч, ни одной команде не было удобно играть с Загребом. Настраиваемся на тяжёлый бой и сделаем всё, чтобы порадовать болельщиков.
Мы довольны сборами, выполнили большой объём работы. Последний игровой день смазался, мы не получили того результата, который хотели. Иногда так бывает. В целом мы удовлетворены подготовкой и ждём сезона. Физическая форма играет огромную роль в современном футболе. Для России это типичная история, что команда к весне подходит в другом состоянии. Мы подстраивали сборы, это не новая ситуация для нас и России. Мы находили выход и пробивались. Большой проблемы не вижу. Надеюсь, разница в игровом тонусе завтра не скажется на матче», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 17 февраля 2021
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:28
-
15:24
-
15:14
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:15
-
14:12
-
13:50
-
13:47
-
13:28
-
13:28
-
13:13
-
13:06
-
12:54
-
12:45
-
12:39
-
11:55
-
11:48
-
11:36
-
11:34
-
11:12
-
11:10
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:45
-
10:42
-
10:40