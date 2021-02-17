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Мурад Мусаев: ни одной команде не было удобно играть с загребским «Динамо»

Мурад Мусаев: ни одной команде не было удобно играть с загребским «Динамо»
Футбол / Лига Европы 0
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо», который пройдёт завтра, 18 февраля, в Краснодаре. Начало — в 20:55 мск.

«Мы рады возобновлению сезона. Нас ждёт очень сложный матч, ни одной команде не было удобно играть с Загребом. Настраиваемся на тяжёлый бой и сделаем всё, чтобы порадовать болельщиков.

Мы довольны сборами, выполнили большой объём работы. Последний игровой день смазался, мы не получили того результата, который хотели. Иногда так бывает. В целом мы удовлетворены подготовкой и ждём сезона. Физическая форма играет огромную роль в современном футболе. Для России это типичная история, что команда к весне подходит в другом состоянии. Мы подстраивали сборы, это не новая ситуация для нас и России. Мы находили выход и пробивались. Большой проблемы не вижу. Надеюсь, разница в игровом тонусе завтра не скажется на матче», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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