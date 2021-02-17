Мурад Мусаев: «Краснодару» надо писать новую историю. Хотим пройти в ЛЕ как можно дальше

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо», который пройдёт завтра, 18 февраля, в Краснодаре. Начало — в 20:55 мск.
«Игрой с «Байером» я доволен, и это был равный матч с сильным соперником. Матч в прошлом, мы это уже забыли. Хорошие моменты постараемся перенести на завтра. Нужно писать новую историю. Двухгодичную историю, повторюсь, мы забыли. Мы стали другими, соперник у нас другой. Загреб, как и любая югославская команда, неуступчив. Они делают всё для результата. Они пропустили всего один гол, и то в последней игре. Нельзя ничего сравнивать, всё другое.
Я не люблю, когда нужно говорить о том, что мы хотим сделать и как всё будет складываться. Я предпочитаю, чтоб все всё видели на поле. Мы отдадим все силы, чтобы идти дальше. Мы все мотивированны и хотим идти как можно дальше.
Сэр Алекс Фергюсон говорил, что за 1000 игр у него оптимальный состав был 10 раз. Тренеру хочется, чтобы были все в распоряжении, но так не бывает. Главное, что я доволен работой команды, атмосферой, каждый футболист выйдет и отдаст все силы. Мы не увидим той разницы от тех ребят, которые не выйдут в завтрашнем матче», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 17 февраля 2021
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