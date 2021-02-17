Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в назначенное время.

«Матчи 1/8 Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарём. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей. Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учётом фактической погоды», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Матчи 1/8 финала Кубка России начнутся 20 февраля и закончатся 22-го числа. Ранее появилась информация, согласно которой встречу московских «Динамо» и «Спартака» могут перенести на более поздний срок, так как в столице России установилась холодная погода.