Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в назначенное время
Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в назначенное время.
«Матчи 1/8 Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарём. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей. Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учётом фактической погоды», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.
Матчи 1/8 финала Кубка России начнутся 20 февраля и закончатся 22-го числа. Ранее появилась информация, согласно которой встречу московских «Динамо» и «Спартака» могут перенести на более поздний срок, так как в столице России установилась холодная погода.
Мостовой — о возможном переносе матча «Динамо» — «Спартак»: в своё время мы играли в -20
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