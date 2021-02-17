Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Севилья» — «Боруссия Д». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в назначенное время

Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в назначенное время
Футбол / Кубок России 0

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в назначенное время.

«Матчи 1/8 Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарём. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей. Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учётом фактической погоды», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Матчи 1/8 финала Кубка России начнутся 20 февраля и закончатся 22-го числа. Ранее появилась информация, согласно которой встречу московских «Динамо» и «Спартака» могут перенести на более поздний срок, так как в столице России установилась холодная погода.

Мостовой — о возможном переносе матча «Динамо» — «Спартак»: в своё время мы играли в -20
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021