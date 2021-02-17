Директор «Боруссии» М разочарован решением Марко Розе перейти в «Боруссию» Д
Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль подтвердил, что главный тренер команды Марко Розе летом перейдёт в дортмундскую «Боруссию».
«За последние дни мы провели много открытых переговоров. Марко принял решение, которое полностью соответствует его контракту. Я беру на себя ответственность за то, что он смог принять это решение.
Конечно, я разочарован решением Марко, но я на сто процентов убеждён, что он сделает всё возможное, чтобы до своего последнего дня добиваться успеха в нашем клубе. Следовательно, до этого момента не было никаких соображений об увольнении Розе.
Его помощники последуют с ним в Дортмунд, поэтому летом мы представим новый тренерский штаб», — цитирует Эберля Get German Football News.
«Боруссия» М подготовила список кандидатов на замену тренеру Марко Розе
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