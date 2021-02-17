Тугарев: были предложения из Европы, но решил остаться в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев рассказал, что решил остаться в ростовской команде, несмотря на интерес европейских клубов.
«Были предложения, но мы решили остаться. Во-первых, в Европе был бы языковой барьер, я хоть и учу английский, но он не идеален. Плюс резкая перестановка, попадание в другой чемпионат, где другие требования. Решил для себя, что нужно остаться, достичь определённого уровня, чтобы потом перейти в Европу», — цитирует Тугарева сайт «Матч ТВ».
Тугарев — воспитанник «Локомотива». 22-летний полузащитник был переведён в основной состав команды в 2019 году. За основную команду «железнодорожников» в 13 матчах отдал 1 результативную передачу. К «Ростову» Тугарев присоединился в октябре 2020 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек в 8 матчах за «Ростов» забил 1 мяч.
- 17 февраля 2021
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