ЦСКА сыграл вничью с испанской «Картахеной»

ЦСКА сыграл вничью с испанским клубом «Картахена» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.



«Армейцы» пропустили гол уже на 2-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Начо Хиль. В середине второго тайма, на 73-й минуте, нападающий московской команды Илья Шкурин восстановил равновесие.



Напомним, на сегодня у ЦСКА запланирован ещё один товарищеский матч с испанской командой. В 18:00 мск начнётся встреча «армейцев» с клубом «Расинг Мурсия».



ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). 21 февраля «армейцам» предстоит встретиться со «СКА-Хабаровском» в 1/8 финала Кубка России. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:30 мск.