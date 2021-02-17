ЦСКА сыграл вничью с испанской «Картахеной»

ЦСКА сыграл вничью с испанским клубом «Картахена» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Армейцы» пропустили гол уже на 2-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Начо Хиль. В середине второго тайма, на 73-й минуте, нападающий московской команды Илья Шкурин восстановил равновесие.
Напомним, на сегодня у ЦСКА запланирован ещё один товарищеский матч с испанской командой. В 18:00 мск начнётся встреча «армейцев» с клубом «Расинг Мурсия».
ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). 21 февраля «армейцам» предстоит встретиться со «СКА-Хабаровском» в 1/8 финала Кубка России. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:30 мск.
- 17 февраля 2021
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