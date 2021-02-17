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ЦСКА сыграл вничью с испанской «Картахеной»

ЦСКА сыграл вничью с испанской «Картахеной»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА сыграл вничью с испанским клубом «Картахена» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Армейцы» пропустили гол уже на 2-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Начо Хиль. В середине второго тайма, на 73-й минуте, нападающий московской команды Илья Шкурин восстановил равновесие.

Напомним, на сегодня у ЦСКА запланирован ещё один товарищеский матч с испанской командой. В 18:00 мск начнётся встреча «армейцев» с клубом «Расинг Мурсия».

ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). 21 февраля «армейцам» предстоит встретиться со «СКА-Хабаровском» в 1/8 финала Кубка России. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 февраля 2021, среда. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Картахена
Картахена, Испания
0:1 Хиль – 2'   1:1 Шкурин – 73'
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