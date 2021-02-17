Неймар отреагировал на разгромную победу «ПСЖ» в матче с «Барселоной»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на победу команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1). Сам бразилец пропустил встречу из-за травмы.
Сине-гранатовые принимали парижан на своём поле и забили первыми благодаря точному удару нападающего Лионеля Месси с пенальти, заработанного хавбеком Френки де Йонгом. Французская команда ответила хет-триком форварда Мбаппе и голом его партнёра по атаке Мойзе Кина.
«Какая игра Мбаппе… Хет-трик от моего мальчика! Какой матч провела команда! Паредес — монстр», — написал Неймар в своём «твиттере».
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«ПСЖ» был лучше, но этого мало: матч сделал Мбаппе. В «Барсе» такого игрока не оказалось
Куман снова не справился в большом матче. И да, где был Месси?
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