«Манчестер Юнайтед» готов купить защитника «Севильи» Кунде за € 70 млн

Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает La Razon.

Английский клуб готов предложить до € 70 млн за 22-летнего центрального защитника. Игроком активно интересуется мадридский «Реал», но испанцы пока не смогут потратить такую сумму на покупку Кунде.

Сообщалось, что главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть Кунде в паре с Гарри Магуайром в центре обороны, при этом будущее Виктора Линделёфа и Эрика Бейи остаётся под вопросом. Интерес к французу также проявляют «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

В нынешнем сезоне Кунде провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и заработал четыре жёлтые карточки. Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.