Вальдано: после матча с «Барселоной» Мбаппе стал дальше от «Реала», чем когда-либо

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о выступлении нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1). Напомним, французский форвард оформил хет-трик в этой встрече.
«У Мбаппе есть характер. Он умеет показать свой уровень в важных матчах. Думаю, после матча с „Барселоной“ Мбаппе стал дальше от „Реала“, чем когда-либо. Не думаю, что сейчас руководство „ПСЖ“ заинтересовано в идее заменить его Лионелем Месси», — приводит слова Вальдано Onda Cero.
Килиан защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, его предыдущим клубом был «Монако». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».
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