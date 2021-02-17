Рашфорд попал в список 100 самых влиятельных людей будущего по версии Time

Журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей будущего. В список включили нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.
Рашфорд попал в рейтинг в категории «Активисты» за кампанию по обеспечению едой детей в нуждающихся семьях. Футболист оказался единственным спортсменом в этой категории.
Рейтинг Time состоит из 100 восходящих звёзд, которые влияют на будущее бизнеса, сферы развлечений, спорта, политики, науки, здравоохранения.
«Кто бы мог подумать, что это снято на iPhone в моей гостиной. Спасибо, Time! Очень горд», — написал Рашфорд на своей странице в «Твиттере».
В разгар пандемии коронавируса Маркус организовал несколько кампаний помощи малоимущим и детям, в том числе кампанию по обеспечению школьников бесплатными обедами в период каникул.
- 17 февраля 2021
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