Матс Хуммельс: никогда не думал, что буду играть в Бундеслиге

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс признался, что не думал, что когда-нибудь получит шанс выступить в немецкой Бундеслиге.



«Не ожидал, что стану профессионалом. Свой первый настоящий сезон в качестве игрока основы я провёл в молодёжной команде „Баварии“ под руководством Курта Нидермайера. В U17 я даже не был в команде в начале сезона, а в U16 я был скорее запасным. Мне всегда хотелось узнать, что работает, а что нет, потому что сам я никогда не думал, что когда-нибудь сыграю в Бундеслиге. У меня никогда не было этого настроя», — приводит слова Хуммельса Goal.com.



Хуммельс — воспитанник «Баварии». В составе мюнхенского клуба защитник — чемпион Германии (сезон-2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), обладатель Кубка (сезон-2018/2019) и Суперкубка (2016,2017,2018) страны. С дортмундцами Хуммельс выиграл чемпионат Германии (сезон-2010/2011, 2011/2012), стал обладателем Кубка (сезон-2011/2012) и Суперкубка (2013,2014) Германии. В составе сборной Германии Хуммельс — чемпион мира (2014).