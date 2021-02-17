Британский арбитр принёс извинения за стычку во время матча

Главный судья матча 20-го тура Лиги 1 (третьего по силе дивизиона Англии) «Ипсвич Таун» — «Нортгемптон Таун» (0:0) Даррен Дрисдейл принёс извинения за стычку во время матча с футболистом хозяев.



По сообщениям Sky Sports, на 90-й минуте матча Драйсдейл и полузащитник «Ипсвича» Алан Джадж сначала обменялись несколькими эмоциональными словами после того, как судья не назначил (по мнению хозяев) стопроцентный пенальти в ворота «Нортгемптона», а затем 49-летний арбитр головой боднул футболиста хозяев.

Скандальный эпизод с участием судьи в матче «Ипсвич» — «Нортгемптон» Фото: Sky Sports

«Я полностью понимаю, что для нас как для судей важно сохранять самообладание на протяжении всего матча и всегда профессионально взаимодействовать с игроками. Мне очень жаль, что я не сделал этого в матче „Ипсвич Таун“ — „Нортгемптон Таун“, и я могу только извиниться перед Аланом Джаджем и его командой», — сказал Даррен Дрисдейл в обращении после матча.



Английская футбольная ассоциация (FA) подтвердила, что она в курсе инцидента и расследует его в соответствии со своим обычным дисциплинарным процессом.

«Ипсвич Таун» набрал в 26 матчах 40 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Нортгемптон» (25) — в зоне вылета, на 21-м месте.