Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Севилья» — «Боруссия Д». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Британский арбитр принёс извинения за стычку во время матча

Британский арбитр принёс извинения за стычку во время матча
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный судья матча 20-го тура Лиги 1 (третьего по силе дивизиона Англии) «Ипсвич Таун» — «Нортгемптон Таун» (0:0) Даррен Дрисдейл принёс извинения за стычку во время матча с футболистом хозяев.

По сообщениям Sky Sports, на 90-й минуте матча Драйсдейл и полузащитник «Ипсвича» Алан Джадж сначала обменялись несколькими эмоциональными словами после того, как судья не назначил (по мнению хозяев) стопроцентный пенальти в ворота «Нортгемптона», а затем 49-летний арбитр головой боднул футболиста хозяев.

Скандальный эпизод с участием судьи в матче «Ипсвич» — «Нортгемптон»

Скандальный эпизод с участием судьи в матче «Ипсвич» — «Нортгемптон»

Фото: Sky Sports

«Я полностью понимаю, что для нас как для судей важно сохранять самообладание на протяжении всего матча и всегда профессионально взаимодействовать с игроками. Мне очень жаль, что я не сделал этого в матче „Ипсвич Таун“ — „Нортгемптон Таун“, и я могу только извиниться перед Аланом Джаджем и его командой», — сказал Даррен Дрисдейл в обращении после матча.

Английская футбольная ассоциация (FA) подтвердила, что она в курсе инцидента и расследует его в соответствии со своим обычным дисциплинарным процессом.

«Ипсвич Таун» набрал в 26 матчах 40 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Нортгемптон» (25) — в зоне вылета, на 21-м месте.

Уэйн Руни: футбол станет лучше без VAR. Нужно довериться судьям
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021