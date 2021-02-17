Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался за продолжение акции с преклонением колена перед началом матчей.
«Каждый игрок, который это делает, очень ясно говорит, что протестует против участившихся проявлений расизма. Подобная акция — это поддержка наших товарищей по команде и персонала, который работает с нами.
Считаю, что это объединяющий всех акт. Меня переполняет гордость, когда я каждый раз вижу это единение футболистов в борьбе за равенство. Не так давно я услышал мнение людей, что преклонение колена перед началом матча теряет свою важность и смысл. Но я не чувствую этого. Когда я вживую присутствую на матчах, вижу, что эффект от этой акции чрезвычайно силён», — цитирует Саутгейта Sky Sports.
13 февраля футболисты «Брентфорда» выступили с заявлением, что перестанут вставать на колено перед началом матчей, поскольку считают, что этот жест «больше не оказывает влияния на борьбу с расизмом и дискриминацией в футболе».
- 17 февраля 2021
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