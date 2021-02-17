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Гарет Саутгейт высказался за продолжение акции с преклонением колена перед началом матчей

Гарет Саутгейт высказался за продолжение акции с преклонением колена перед началом матчей
Футбол / Евро-2020 0
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался за продолжение акции с преклонением колена перед началом матчей.

«Каждый игрок, который это делает, очень ясно говорит, что протестует против участившихся проявлений расизма. Подобная акция — это поддержка наших товарищей по команде и персонала, который работает с нами.

Считаю, что это объединяющий всех акт. Меня переполняет гордость, когда я каждый раз вижу это единение футболистов в борьбе за равенство. Не так давно я услышал мнение людей, что преклонение колена перед началом матча теряет свою важность и смысл. Но я не чувствую этого. Когда я вживую присутствую на матчах, вижу, что эффект от этой акции чрезвычайно силён», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

13 февраля футболисты «Брентфорда» выступили с заявлением, что перестанут вставать на колено перед началом матчей, поскольку считают, что этот жест «больше не оказывает влияния на борьбу с расизмом и дискриминацией в футболе».

Английская команда отказывается вставать на колено. Борьба с расизмом не работает?
Против акции пошёл даже темнокожий футболист!
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